Il terremoto interrompe la rassegna stampa | che succede al giornalista in diretta | GUARDA

3bmeteo

... tanto che la società elettricala fornitura, di continuo, per evitare che il vento ... c'è l' evergreen , cioè il big one , ilche, unito al conseguente tsunami, prima o poi raderà ...Anche qui Trenitaliala circolazione dei convogli. Poi alle 17,47 tocca a Pievelago in ... segnala l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , sono 21 le scosse didi ... Terremoto: violenta scossa nelle Marche, avvertita dal Veneto fino a Roma - Foto e Video La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta nelle tratte interessate dal terremoto: l'Adriatica tra Rimini e Varano, l'Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e la Rimini-Ravenna, tra ...Questa mattina, poco dopo le 7, nelle Marche sono state avvertite due scosse di terremoto, di cui la più forte di magnitudo pari a ...