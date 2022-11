Il Muro di Berlino e l’ipocrisia della sinistra

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il 9 novembre 1989 cadeva ildi. Vi riproponiamo questo articolo di Valerio Benedetti, pubblicato sul nostro giornale esattamente tre anni fa, a trent’anni dalla caduta delIPN Esattamente trent’anni fa cadeva ildi. Un evento che ha avuto una portata pratica e simbolica di proporzioni colossali: era la fineGuerra fredda,divisione bipolare del mondo, il fallimento conclamato del comunismo. Tra le numerose conseguenze di quella caduta, ce n’è stata una in particolare che non va sottovalutata: la, di fronte al tracollo del «socialismo reale», si trovò costretta a rivedere le proprie coordinate ideologiche. Fu allora, da quel fatidico 9 novembre 1989, che gli ex comunisti cominciarono ad abbracciare ...

VIERBO - Riceviamo e pubblichiamo - 9 novembre 1989 - 9 novembre 2022, 33 anni fa veniva abbattuto ildie per l'Europa, i suoi popoli e i suoi figli iniziava una nuova storia. Una data, un pezzo di storia del nostro continente e del mondo intero che ha cambiato per sempre le nostre vite. ...Un'operazione da Minculpop che sembra dare indicazioni su cosa è giusto e cosa è sbagliato dire in merito alla tragedia che è stato ildie o la guerra fredda. Non spetta al ministro ...Ma la vera svolta arriva tra il 1989 e il 1982, quando i flussi cambiano radicalmente anche in seguito al crollo del Muro di Berlino che segna la fine della Guerra Fredda tra Est e Ovest per poi ...Tutto il resto non conta. Non conta la storia cui ci richiama la caduta del Muro di Berlino, cioè la fine della guerra fredda, le divisioni dell’Europa, la tragica separazione di un popolo, il ruolo ...