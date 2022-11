Corriere dello Sport

Il volto della mamma sorridente per questo bel, il cuore d'oro diper unche per quel bambino vale davvero ...ROMA - Tra i tanti argomenti trattati nella conferenza stampa alla vigilia del Sassuolo, Josèè voluto ritornare sulla sostituzione di Karsdorp nel derby, dopo il caso che si è creato in questi giorni. Il terzino olandese, sostituito al ventesimo del secondo tempo per lasciare il ... Il gesto di Mourinho all'intervallo: il regalo al bambino malato ROMA - Il bello del calcio, il cuore di Mourinho. Il tecnico giallorosso durante l'intervallo della partita tra Sassuolo e Roma ha fatto un gesto bellissimo e che ha strappato gli applausi del Mapei ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...