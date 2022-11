Il diritto all' aborto ' frutto avvelenato' per i repubblicani alle elezioni di Midterm

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Martedì 9 novembre non è stato solo il giorno dopo leamericane di, in cui tra prime volte ...

... con i democratici che hanno cercato di mobilitare la base proprio in nome deld'aborto che ...hanno respinto la norma che voleva inserire nella Costituzione locale il divieto di accesso'...Martedì 9 novembre non è stato solo il giorno dopo le elezioni americane di Midterm, in cui tra prime volte ...Non solo Camera e Senato. Alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, milioni di elettori sono stati chiamati a esprimersi anche su una serie di referendum: droghe psichedeliche, diritto all’aborto, l ...Il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a farsi portavoce: presso l’Ambasciata della Repubblica islamica dell'Iran, della ferma e unanime condanna per ...