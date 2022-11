Il derby di Roma non raccontato | cocaina | bagarini e trucchi per entrare gratis

- Ripartire a Reggio Emilia per dimenticare la sconfitta nele centrare addirittura la quinta vittoria consecutiva in trasferta. Già, perché se lasi è fermata tre volte all'Olimpico e ...... come direbbe Mourinho che ieri ha provato a scuotere i giocatori dal torpore post -. La storia recente, come potete leggere in un'altra pagina, racconta che laha vinto 12 volte su 12 ...Vietato abbassare la guardia. Maurizio Sarri pensa solo alla gara con il Monza con l'obiettivo della vittoria. Il rischio, che il tecnico biancoceleste non vuole correre, è quello di ...ROMA - Ripartire a Reggio Emilia per dimenticare la sconfitta nel derby e centrare addirittura la quinta vittoria consecutiva in trasferta. Già, perché se la Roma si è fermata tre volte all’Olimpico e ...