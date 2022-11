Il club dei miliardari cinesi perde pezzi Colpa di Covid e guerra

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Come in Occidente, anche in Cina molti super ricchi hanno perso parte del proprio patrimonio negli ultimi anni, soprattutto come conseguenza dellain Ucraina, delle limitazioni della politica zeroe a causa della caduta dei mercati di Shanghai e Hong Kong. Secondo l’ultimo report annuale di Hurun Report sul patrimonio degli uomini più ricchi della Cina, solo 1.305 persone sono riuscite a superare la soglia dei cinque miliardi di yuan di patrimonio (circa 700 milioni di euro), circa l’11% in meno del 2021. La loro ricchezza, complessivamente, ha raggiunto un totale di 3.500 miliardi di dollari, meno del 18% rispetto al 2021. Il numero di persone con 10 miliardi di dollari è sceso a 29 (erano 56) mentre il “” di chi ha un patrimonio di almeno un miliardo di dollari è passato da 946 a 239 membri. Rupert Hoogewerf, ...

Altreconomia

Questo sospetto si alimenta se guardiamo al suo attuale rendimento con il Real Maiorca,della ... In quanto a contributo realizzativo sul totalegol messi a segno, Muriqi non ha rivali in tutte ...L'artista Giuseppe Afrune, che ha reinterpretato la prima copertina della rivista in occasione... del condirettore Luciano Regolo e dello spagnolo Javier Abad Alcalàr, che presiede i fan... La partita decisiva all'Onu contro l'evasione fiscale del "club" dei Paesi ricchi Per quanto riguarda le ultime partite prima del Mondiale, Scaloni ha spiegato: "Lavoriamo con i club per vedere se possono rilasciare ... Invece sul possibile recupero dei giocatori infortunati: "Ci ...Ivan Gazidis lascerà il Milan il prossimo 5 dicembre. Questo il comunicato del club rossonero: “AC Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Ivan Gazidis ...