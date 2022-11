(Di mercoledì 9 novembre 2022) Come in Occidente, anche in Cina molti super ricchi hanno perso parte del proprio patrimonio negli ultimi anni, soprattutto come conseguenza dellain Ucraina, delle limitazioni della politica zeroe a causa della caduta dei mercati di Shanghai e Hong Kong. Secondo l’ultimo report annuale di Hurun Report sul patrimonio degli uomini più ricchi della Cina, solo 1.305 persone sono riuscite a superare la soglia dei cinque miliardi di yuan di patrimonio (circa 700 milioni di euro), circa l’11% in meno del 2021. La loro ricchezza, complessivamente, ha raggiunto un totale di 3.500 miliardi di dollari, meno del 18% rispetto al 2021. Il numero di persone con 10 miliardi di dollari è sceso a 29 (erano 56) mentre il “” di chi ha un patrimonio di almeno un miliardo di dollari è passato da 946 a 239 membri. Rupert Hoogewerf, ...

Formiche.net

...03:46 Putin non sarà al G20 Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice... ha detto Milley parlando al New York Economic. 'Lo stesso probabilmente dalla parte ucraina', ha ...Per fortuna, la stragrande maggioranzaragazzi non è così: non dobbiamo dimenticarcelo. Invece, in merito al pugno del professore all'alunno di Pontedera, francamente non trovo alcuna ... Il club dei miliardari cinesi perde pezzi. Colpa di Covid e guerra La fotografia scattata dalla ricerca RBS “Il business dello sport in Italia. Il mondiale in Qatar e le nuove frontiere tra eSports, crypto, NFT e metaverso” ...Il ministro della difesa russo ha annunciato la ritirata: «Salveremo la vita dei nostri militari». E al vertice di Bali andrà Lavrov | Russia, le ultime notizie sulla guerra ...