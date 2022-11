Il caso The Crown | dall’idillio alla bufera | il fenomeno Netflix è a rischio?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’attesa è finita: è appena uscita la quinta stagione di The, pluripremiata serie tvdedicata alle vicende biografiche della regina Elisabetta II e, per la prima volta nella storia del telefilm, le voci degli appassionati che attendono con interesse e curiosità l’arrivo dei nuovi episodi sono sovrastate dalle critiche di quanti accusano la produzione di Peter Morgan di sensazionalismo e mancanza di obiettività storica. La celebre attrice Judi Dench, volto storico della saga di James Bond e amica personale della regina consorte Camilla Parker Bowles, nonché interprete delle regine Elisabetta I e Vittoria sul grande schermo, ha affermato che la narrazione proposta dseriesarebbe “crudelmente ingiusta nei confronti dei singoli individui, e dannosa per l’istituzione che rappresentano”. Poco tempo ...