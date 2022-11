Il caso di Cremonese-Milan | l’irregolarità passata inosservata | VIDEO

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La 14esima giornata del campionato di Serie A ha regalato una grandissima sorpresa, il passo falso delsul campo della. Sul web è diventato virale un gesto di Brahim Diaz, il calciatore rossonero si è alzato il pallone con le mani e l’episodio non è stato visto dall’arbitro. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. E’ fuga del Napoli nel massimo campionato di Serie A, il distacco sui rossoneri è di 8 punti. Vittoria per la squadra di Luciano Spalletti contro l’Empoli, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Lozano su calcio di rigore e Zielinski nel finale. In serata in campo la compagine di Stefano Pioli, i rossoneri non sono riusciti a sfondare. Nella ripresa è stato annullato il gol di Origi per fuorigioco. Nelle ultime partite la squadra di Stefano Pioli si è dimostata un po’ in difficoltà e il ...

