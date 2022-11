Il Bayern domina la Bundesliga | 6 gol al Werder

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Con il 6-1 sulBrema, ilrafforza il primato nell’anticipo della quattordicesima giornata della, aspettando le eventuali risposte delle immediate inseguitrici Friburgo e Union Berlino, mentre il Borussia Dortmund è caduto sul campo del Wolfsburg. Il campionato sembra avere ritrovato il padrone di sempre, che appena ha conquistato la leadership della classifica ha dimostrato di voler dare un segnale forte. Riassumibile in 3 parole, per fare un’estrema sintesi di ciò che si è visto in una Monaco dalla temperatura insolita (una volta si diceva così, almeno, se a novembre in una sera in Baviera c’erano 14 gradi). 1) Il dominio. Come altro si può definire la prima mezz’ora della squadra di Nagelsmann se produce 4 gol – 3 dei quali in 6 minuti dal ventiduesimo al ventottesimo, concedendosi pure il lusso di ...