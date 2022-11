Iannarilli | il più impegnato dell’11a giornata

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Parlare di Vazquez come il re dei dribblatori è un’ovvietà. La notizia semmai è che nell’undicesimac’è chi lo affianca a quaota quattro, cioè il laterale del Cosenza Pietro Martino. Proseguendo con le statistiche di Stats Perform si scopre che il centrocampista italo-marocchino Shady Oukhadda del Modena ha giocato più palloni di tutti, 97, mentre il record di tiri totali se lo contendono Gabriele Moncini della Spal e Raphael Odogwu del Südtirol con cinque tiri. La precisione però, nei tiri, spetta a Francesco Di Mariano del Palermo con tre finiti nello specchio della porta. Chiudono le statistiche Riccardo Capellini del Benevento e Mattia Bani, Genoa, che si dividono la prima posizione con sette respinte difensive, e Ruben Botta che ha creato sei occasioni in Bari-Ternana con il portiere rossoverde Antonyche è risultato il più ...

I Rosso verdi nel primo tempopericolosi con Donnaruma, ma nella ripresa gli ospiti fanno meglio, sfiorando la rete con Zanellato e Rabbi. Ternana (4 - 3 - 2 - 1):; Diakitè, ...... le occasioni sprecate oggi sono troppe per non far sorgeredi un rimpianto. Ternana - Spal 0 - 0 Ternana (4 - 3 - 2 - 1):; Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado (dal 66 Martella); ... Il Bari prova ad accontentare i 40mila del San Nicola, ma la Ternana strappa lo 0-0. Gol annullato a Scheidler…