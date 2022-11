I partigiani contro il ministro Valditara | “Ha usato parole scorrette e unilaterale Oggi è la giornata contro il fascismo e l’antisemitismo”

Successivamente, durante l'occupazione nazista, si prenderà cura died ebrei torturati ... Gli ostacoli, però, sono ancora tanti e la medicina si spacca in due tra chi è pro e chia ...Tra i casi per i quali si chiede il risarcimento c'è anche una azione di rappresagliacompiuta in Carnia: la strage di malga Promosio. Il 21 luglio 1944, a Paluzza - ricorda il ...A Molin di Bucchio la cerimonia di commemorazione di Pio Borri, primo partigiano caduto in provincia di Arezzo per mano dei nazifascisti.È tempo di quinta dose nel Lazio. Il Ministero della Salute raccomanda un’ulteriore dose di richiamo nell'ultimo provvedimento adottato. Ma non tutti possono ...