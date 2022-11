I dati Vaers non dimostrano che il vaccino anti-Covid ha aumentato i casi di aborto spontaneo

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’8 novembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet in cui è presente un grafico che mostrerebbe deisugli aborti spontanei dal 1990 al 2022 e in cui si vede un picco per gli anni 2021 e 2022. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Fingete stupore Nati morti dopo i VACClNl dal 1990 al 2022». Si tratta di un contenuto presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Vediamo perché. Il grafico riportato nel tweet oggetto della nostra analisi è reale e mostra idisegnalati nel sistema di farmacovigilanza, aggiornati al 28 ottobre 2022. Tuttavia, è importante precisare che, come abbiamo spiegato su Facta in diverse ...