I Chrysarmonia pubblicano il nuovo album “Fly Me To The Sun”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Anticipato da tre singoli “Surrender” , “Fly Me To The Sun” e “Beautiful Maiden”, i Chrysarmonia pubblicano per la Ghost Record Label, in formato fisico e in digitale ilalbum “Fly Me To The Sun”. L’album, contiene dodici brani, oltre quaranta minuti di racconti storie ed emozioni. «Tutta la nostra Anima è lì davanti a voi. La nostra carne, il nostro sangue, sono per Voi. Come dei moderni menestrelli, lieti di servirvi, grati per ogni vostro sospiro, sorriso o lacrima! Cantate e sognate con le nostre canzoni, che siano la colonna sonora della vostra vita, di nuove speranze ed energie ritrovate. Che siano le vostre ali, forti, per raggiungere il vostro Sole!» Band Lombarda, cresciuta sull’asse Milano/Pavia, genere Alternative Metal / Hard Rock (ma qualcuno del settore musicale pensa che possano aver creato unsottogenere, definendoli ...