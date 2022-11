Hockey pista | Mondiali 2022 | presentazione Italia-Francia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un match da affrontare con la consapevolezza di essere una grande squadra. Sarà un test di solidità quello che affronterà l‘dell’su, pronta a sfidare oggi alle 19:15 (orana) lanel terzo incontro dei Campionatidi San Juan (Argentina), l’ultimo della prima fase. Gli azzurri infatti, dopo la roboante vittoria contro il Cile e il combattutissimo pareggio con il Portogallo, scenderanno incon una certezza in più alle spalle, quella di essere un team molto solido, arrembante, capace di difendere con ordine e di attaccare l’avversario al momento giusto, trainato dai guizzi di Compagno e dalle super parate di Gnata. Ma attenzione. Mai dare niente per scontato o allentare la presa. Come ogni Mondiale che ...

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia - Germania, terza sfida del Mondiale femminile di hockey su pista in programma a San Juan (Argentina) : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. L'inizio è previsto per le ore 14.00 . OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia - Cile dalle 19.15, terza partita degli azzurri nel Mondiale di hockey su pista 2022 a San Juan (Argentina). A San Juan gli Azzurri chiudono il primo tempo sul 5-1 e controllano nella ripresa. Le ragazze giocano una grande gara, ma cedono di misura con l'Argentina.