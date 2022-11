Hockey pista | Mondiali 2022 | la Germania blocca l’Italia sull’1-1 Le azzurre chiudono seconde la prima fase

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il muro tedescole. Finisce soltanto 1-1 la sfida tra Italia e, terzo e ultimo incontro riguardante la Pool B dei Campionatidisufemminile, in scena questa settimana a San Juan (Argentina), nel contesto dei World Skate Games. Una partita per certi versi stramba quella consumatasi sulladello Stadio UPCN, studiata nei minimi dettagli dalle avversarie che, prevedendo un arrembaggio tricolore, hanno preferito giocare con la difesa bassissima, ripartendo quando possibile in contropiede. Una scelta che ha pagato. Non per nulla gli unici due gol sono stati messi a referto su penalty. Ad aprire le danze è proprio la compagine tedesca: al 18:10 infatti Behrendt viene atterrata a ...