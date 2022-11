Hockey pista | Mondiali 2022 | Italia-Portogallo 2-2 | gli azzurri trovano un pareggio di carattere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si è conclusa da pochi minuti, seconda partita del Girone A aidi. Ecco come sono andate le cose fra glie i rossoverdi. LA CRONACA All’arena Aldo Cantoni la partita inizia in maniera intensa, equilibrata e anche un po’ nervosa. Le chance non sono poi così tante, ma sono tutte nitide. Nei primi quindici minuti, un tiro libero a testa: per primo ci prova Helder Nunes, per secondo Malagoli. Entrambi però falliscono, ipnotizzati da Gnata e Henriques. Sembra si possa andare negli spogliatoi sullo 0-0, ma sul tramonto del primo tempo lo score si sblocca. Botta e risposta sull’asse Cocco-Magalhães, il primo su tiro libero mentre il secondo su immediata reazione lusitana: 1-1 al break. Ripresa: si riparte. Neanche il tempo ...