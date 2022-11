Hercules – La leggenda ha inizio | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 9 novembre 2022)– Laha: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Lahadel 2014 diretto e prodotto da Renny Harlin, con protagonista Kellan Lutz nei panni di. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nell’antica Grecia regna il terrore per colpa di re Anfitrione che, bramoso di potere e di ricchezze, invade il regno confinante, Argo. Così Anfitrione affronta il re di Argo in duello riuscendo a sconfiggerlo e reclama il suo regno. Tuttavia, Alcmena, moglie di Anfitrione, non sopporta più l’arroganza e crudeltà del marito; per questo, insieme al suo fidato consigliere Chirone, visita in ...

Il Trailer del Film : Addio al nubilato: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Tutti gli altri Film questa sera in TV:- Laha inizio , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su ...- Laha inizio. Nuova versione della storia di Ercole, eroe della mitologia greco - romana. Ignaro del suo prode destino, Ercole desidera solo l'amore di Hebe. Su Sky Cinema dalle ...Per la prima serata in tv, mercoledì 9 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Cena con delitto – Knives Out”. Un famoso scrittore di gialli e proprietario di una nota casa editrice, Harl ...Tutto quello che c'è da sapere su Hercules: La leggenda ha inizio: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!