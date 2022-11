Guida Michelin 2023 | Antonino Cannavacciuolo conquista la terza Stella con il suo ristorante Villa Crespi Ecco tutti i nuovi stellati

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ildi Orta San Giulioto dallo chef, star televisiva e imprenditorele tre Stelleed entra nel gotha della cucina mondiale. “Nei piatti lo chefci mette il cuore ma anche tecnica, equilibrio e precisione estetica che si traducono per l’ospite in pure emozioni”, commenta il direttoreItalia Sergio Lovrinovich. Sono dodici i ristoranti che, secondo il giudizio degli ispettori della “rossa” valgono il viaggio: oltre alla new entrya Orta San Giulio (Novara), Piazza Duomo a Alba (Cuneo), Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), St. Hubertuso a San Cassiano ...

Le proposte contengono alcuni riferimenti alle tradizioni liguri, ma sono perlopiù creative, sorprendenti e felicemente elaborate" - così si legge sullaSavona. Dopo qualche anno in cui il numero era in costante calo, continua la "rinascita" della Liguria sulla. Salgono infatti da 9 a 11 i ristoranti che da ieri possono fregiarsi di una Stellanell'edizione numero 68 della2022 presentata in Franciacorta, grazie a tre nuove ...Presentata la Guida Michelin Italia 2023, assegnata la terza stella per lo chef della penisola sorrentina Antonino Cannavacciuolo ...La guida Michelin 2023 conferma le due stelle per il ristorante La Madia di Licata dello chef Pino Cuttaia, ”Ogni volta è un traguardo. Sempre tanta gratitudine e tanta voglia di migliorarsi sempre di ...