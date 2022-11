Guerra in Ucraina | la Russia si ritira da Kherson | l’annuncio di Mosca

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Kiev – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato l’inizio del ritiro delle forze militari dalla riva occidentale del Dnepr dopo aver dato il via libera alla proposta del comandante delle forze russe in, Sergei Surovikin, di organizzare la difesa lungo la riva orientale del fiume, si legge su Ria Novosti. “La decisione di ripiegare sulla riva orientale del Dnepr non è facile ma allo stesso tempo salveremo la vita di nostri militari”, ha spiegato Surovikin dopo aver precisato che la città di, che sarà probabilmente abbandonata dai russi, e gli insediamenti adiacenti non possono essere riforniti. “non può essere rifornita completamente. Laha fatto tutto il possibile per garantire l’evacuazione degli abitanti di” ha detto il generale raccomandando al ...