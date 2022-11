Governo | Meloni | ' dritta sui miei obiettivi | attacchi non ci fermeranno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Vado avantiper i", non saranno "glia fermarci. Abbiamo chiaro in mente dove vogliamo arrivare". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giorgia, ai parlamentari di Fdi riuniti a Montecitorio. Il riferimento, viene spiegato, alle misure da adottare per fermare il caro bollette.