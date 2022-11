Gli Usa alzano la voce con Mosca per liberare la Griner La star del basket è in una colonia penale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ”Ogni minuto in cui Brittneydeve subire una detenzione illecita in Russia è un minuto di troppo”. Così la portadella Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Che ha denunciato la continua detenzione dell’ex cestista americana. Che nei giorni scorsi sarebbe stata trasferita in unamolto dura. Gli Usa ribadiscono ”l’impegno incrollabile” per il rilascio della campionessa diarrestata aa febbraio., gli Usalacon la Russia per il rilascio ”L’amministrazione Usa continua a lavorare instancabilmente per ottenere il suo rilascio”, ha aggiunto. Spiegando che il presidente Biden ha ordinato all’amministrazione di ”avere la meglio su suoi rapitori russi. Per migliorare e il suo trattamento. E ...

