Gli ucraini sì | gli africani no Questa destra puzza di razzismo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Con il governo di Centro, si torna a parlare di emergenza migranti. Eleonora Camilli, giornalista esperta in immigrazione, secondo lei siamo davvero davanti a una situazione fuori controllo? “I dati del ministero dell’Interno, aggiornati al 7 novembre, ci dicono che le persone sbarcate in Italia sono state 88 mila persone. Un dato in aumento rispetto all’anno scorso quando erano 55mila e al 2020 quando erano 30mila ma che è ben lontano dai valori raggiunti in passato. Tanto per capirci tra il 2016 e il 2017 avevamo tra i 150 e i 180mila sbarchi all’anno. Mi sembra evidente che non siamo davanti a un numero mai visto quindi non si può parlare di un’emergenza”. Il ministro dell’Interno è Matteo Piantedosi e non più Matteo Salvini. Eppure al Viminale sembra di essere tornati indietro a quattro anni fa, ossia all’epoca dei porti chiusi, della guerra alle ong e del ...