Gli art 106 e 107 della Carta delle Nazioni unite non giustificano l’invasione Russa dell’Ucraina

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il 1° novembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che gli articoli 106 e 107darebbero ragione alla Russia per aver avviato una guerra d’invasionelo scorso 24 febbraio. Il motivo risiederebbe nel fatto che la Russia, «in quanto legittima erede del vincitoreSeconda guerra mondiale», avrebbe «il diritto di prendere tutte le misure, comprese quelle militari, contro Germania, Ungheria, Austria, Romania, Bulgaria, Finlandia, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Lettonia, Estonia, Lituania e Ucraina per aver tentato di far rivivere il nazismo». La Russia, si conclude il post, «HA IL DIRITTO DI PUNIRE I NAZISTI OVUNQUE (secondo ladell’ONU)». Il riferimento è all’Unione ...