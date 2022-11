Gli abbonati sorridono alle piattaforme Disney | +12 milioni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 12di nuoviallo streaming diThe New York Times, di Brooks Barnes, pag. 1 Martedì laha sottolineato che la redditività del suo servizio di streaming di punta è all’orizzonte. Ma i risultati trimestrali della società hanno fatto poco per infondere fiducia, con una crescita degli+ migliore del previsto, in particolare in Nord America, compensata da un aumento delle perdite finanziarie per l’intera divisione direct-to-consumer di. In una dichiarazione, Bob Chapek, amministratore delegato della, ha anche aggiunto una precisazione alla sua ultima affermazione secondo cui+ avrebbe registrato un profitto nell’anno fiscale che inizierà il prossimo autunno: “sempre ...

Multiplayer.it

adesso a Disney+ a 8,99 al mese oppure 89,90 all'anno La star di The Good Place William Jackson Harper entra nel cast di Ant - Man and the Wasp: Quantumania Come spesso conannunci ......99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il quotidiano eallegati in digitale Sei già abbonato ACCEDIper leggere anche < Nintendo Switch Online: ecco quanti sono gli abbonati attuali Nella giornata di oggi Amazon Italia ha annunciato una nuova sezione del proprio sito dedicata alla vendita di riviste italiane in formato digitale. Al momento del lancio del servizio ...(FERPRESS) – Bolzano, 9 NOV – Accorciare i tempi per la A22, accogliendo le richieste di tutti gli amministratori del territorio, dall’Emilia-Romagna fino al Trentino-Alto Adige passando per Mantova e ...