Giovanni Angiolini dopo la rottura con Michelle Hunziker paparazzato mentre bacia una bella mora che non è Roberta Morise!

(Di mercoledì 9 novembre 2022)la fine della sua relazione conè diventato lo scapolo più ambito d’Italia e diciamo anche d’Europa! Nei giorni scorsi si era vociferato di un flirt conMorise, la conduttrice che abbiamo visto nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Niente però di più falso! Ci ha pensato il settimanale Chi in edicola da oggi a smentire il rumor. Stando a quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, il chirurgo, ex concorrente del Grande Fratello, avrebbe una liason con una modella e influencer tedesca, dove il belè di casa:ha già voltato pagina. Non con la conduttrice televisivaMorise, come alcuni giornali hanno scritto in ...

Michelle Hunziker, il fidanzatoe quelle vacanze romane davvero speciali - esclusivoTomaso Trussardi ha precisato come starebbero le cose tra lui e Michelle Hunziker e si è scagliato contro. Tomaso Trussardi ha rotto il silenzio in merito al suo presunto riavvicinamento con Michelle Hunziker e ha scagliato una frecciatina contro il chirurgo dei vip, ...Come stanno le cose tra Tomaso Trussardi e Michella Hunziker A rompere il silenzio, in queste ore, è stato il diretto interessato, e per la prima ...Tomaso Trussardi ha precisato come starebbero le cose tra lui e Michelle Hunziker e si è scagliato contro Giovanni Angiolini.