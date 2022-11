Giovane campano muore a Segrate per monossido | grave l’amico

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Mi) – Un 21enne(di Pompei) è morto a seguito di intossicazione dadi carbonio mentre si trovava all’interno di un residence a, a poca distanza dall’aeroporto di Linate. Un altro 24enne, pure lui(di Torre del Greco), è stato invece trasportato in gravi condizioni in ospedale. I due sono stati soccorsi nella struttura in via Carducci 7 attorno alle 12.25. L’appartamento si trova al piano terra del residence, ed era occupato dal ragazzo di 24 anni da ottobre, grazie a una convenzione con l’azienda per cui era in stage dopo essersi trasferito a Milano dalla Campania. E dalla Campania è arrivato a trovarlo 6 giorni fa la vittima di 21 anni. Preoccupati perchè non riuscivano a contattarli da ieri, i loro genitori hanno avvisato alcuni ...

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto all'interno di una camera nel residence Linate in via Giosué Carducci, a Segrate (Milano). Insieme al 21enne, c'era anche undi 24 anni, incosciente e in gravissime condizioni. È stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Fatebenefratelli. La tragedia è stata provocata da una fuga di monossido di ...Un uomo è morto per intossicazione da monossido di carbonio presso il Residence Linate, in via Carducci 7, a Segrate (Milano), a seguito di una fuga di gas. L'uomo è stato soccorso attorno ore 12.30 ...