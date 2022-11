Giornata della libertà e decreto anti - rave | ma c' era davvero il requisito della necessità e urgenza?

Nostrofiglio

... in provincia di Siena, è stata effettuata nellaodierna una scoperta davvero importante, ... presidenteRegione. Ritrovate nel fango in un eccellente stato di conservazione, all'interno ...Torna la seria A femminile di volley con il turno infrasettimanaleSerie A1 che si concentrerà su quattro squadre. I club sono protagonisti nel posticipoquartae nell'anticiponona. Al PalaIntred si incrociano Bergamo e Cuneo, due squadre in cerca di punti per risalire la classifica. Al PalaIgor va invece in scena, a poco più di ... Giornata della gentilezza, come viverla con i bambini BC Polkowice e Virtus Segafredo Bologna si affrontano alla City Sports Hall Polkowice con palla a due alle ore 19:00 per la terza giornata di stagione regolare della EuroLeague Women 2022-23. La ...In occasione della Giornata mondiale Onu in ricordo delle vittime della strada, l’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute sta preparando due giorni dedicati al tema con il coinvolgimento di tu ...