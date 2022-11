Giorgia Meloni rigetta ogni sua responsabilità e del governo sugli sbarchi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Parla ancora come fosse la leader di un partito, utilizzando gli stessi termini imparati e ripetuti nei tantissimi anni in cui la sua professione politica era quella di fare opposizione a tutto e a tutti. Ma ora è Presidente del Consiglio, per volontà del popolo che ha dato la maggioranza parlamentare a Fratelli d’Italia (a braccetto con gli altri partiti del centrodestra), e lo stile dialettico dovrebbe cambiare., però, è tornata a indossare le vesti di Presidente del suo partito lanciando strali contro la sinistra (che è all’opposizione) endosua e delche guida in merito allo sbarco anche del “carico residuale” (per citare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi) rimasto a bordo della nave Humanity 1 (ma anche quelli della Geo ...

Governo

