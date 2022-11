Giorgetti firma decreto su adeguamento pensioni | +7 | 3% da gennaio Nadef | sì del Senato

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il responsabile dell’Economia è intervenuto in audizione davanti alle commissioni speciali di Camera e. Al centro dell’intervento la, aggiornata dal governo Meloni. «Su extraprofitti faremo intervento più incisivo ed effettivo», ha detto

Il ministro, intervenuto in audizione alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sulla Nadef, ha fatto sapere che nel periodo 2022 - 2025 " la spesa per pensioni assorbirà risorse ...Il ministro dell'Economiaha firmato un decreto attraverso il quale si dispone un adeguamento delle pensioni al +7,3% da gennaio 2023. Stando a quanto si legge dalla nota pubblicata sul ...Primo confronto tra la premier e le grandi sigle. Un appello ad avere una strategia convergente, mentre si parla di no alla flat tax e di carico fiscale ...Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato un decreto con il quale le pensioni vengono adeguate del +7,3%.