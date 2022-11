Giorgetti e il nuovo decreto Aiuti | «Domani in Cdm | studiamo la rateizzazione delle bollette»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il ministro dell’Economia Giancarloha parlato oggi durante un’audizione in Parlamento sulla Nadef delcon glisulle: «Lo approviamosera», ha detto riferendosi al Consiglio dei Ministri. Il ministro ha spiegato che le stime «prefigurano per l’ultima parte dell’anno una variazione negativa del Pil, che sconterebbe un arretramento del valore aggiunto dell’industria e un rallentamento della crescita del settore dei servizi». Mentre l’aggiornamento dei tassi di interesse porterà «un incremento della spesa per interessi in valore nominale pari a circa 2 miliardi nel 2022, 3,6 miliardi nel 2023, 2,6 miliardi nel 2024 e 4,7 miliardi nel 2025». Il debito pubblico Perperò lo scenario non pregiudica la ...