Giorgetti | domani ok al nuovo decreto contro caro energia

Agenzia ANSA

"Sì, sì, il decreto lo approviamosera". Così il ministro dell'Economia Giancarlo, interpellato a margine dell'audizione in Parlamento sulla Nadef, ha riusposto a chi gli chiedeva quando il governo approverà il nuovo ..."Sì, il decreto lo approviamosera". Così il ministro dell'Economia Giancarlointerpellato a margine dell'audizione in Parlamento sulla Nadef risponde a chi gli chiede quando il governo approverà il nuovo decreto ... Giorgetti: domani il via libera al nuovo decreto contro il caro energia - Politica Audizione del ministro dell'economia di fronte alle commissioni speciali di Camera e Senato sulla Nota di aggiornamento al Def ...(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Sì, il decreto lo approviamo domani sera". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato a margine dell'audizione in Parlamento sulla Nadef risponde a chi gl ...