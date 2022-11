Gioielli da sogno nel piatto Il primo ristorante boutique

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In un giardino incantato e in una location fuori dal tempo Bozart apre a Milano il suo"Bozart Club '80". Un mix di moda e cucina che si esprime attraverso una sofisticata filosofia che Maurizio Manca, titolare e direttore artistico, ma soprattutto anima del club di via Carlo Goldoni al numero 24, sintetizza così: «Indossare un abito con i suoi accessori di alta bigiotteria e scegliere unsono due momenti intimamente legati; rappresentano l'espressione di noi stessi, della nostra personalità. E del saper vivere nella bellezza». Une unatra piazza Venezia e piazza Tricolore, dove non si assapora soltanto il buon cibo della tradizione milanese, immersi in un'atmosfera lussuosa e allo stesso tempo familiare, tra quadri d'autore, sculture, un'antica libreria, mobili d'epoca e velluti rossi ...