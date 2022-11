Ginnastica ritmica | ascoltate in procura federale Nina Corradini ed Anna Basta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) A qualche giorno dalle denunce che hanno sconvolto il mondo italiano della, sono iniziate nella mattinata odierna a Roma le prime audizioni indue delle ex ginnaste della Nazionale italiana che per prime si sono fatte avanti, ovvero. Sono queste le prime atlete chiamate a squarciare il velo sui presunti abusi psicologici commessi da parte dello staff della Nazionale durante il loro periodo di attività presso l’Accademia di Desio, casa delle Farfalle di, ora commissariata dopo lo scandalo scoppiato pochi giorni fa. Questa mattina l’audizione diè scattata alle ...

Laè passione, è quello che ho fatto tutta la vita ed è brutto che il mio ultimo ricordo sia associato al dolore. La denuncia tardiva Non ero in grado di parlare prima, ho vissuto ...Il Presidente della Fgi, Gherardo Tecchi , con delibera d'urgenza, sentito il consiglio direttivo federale, ha disposto il commissariamento dell'accademia internazionale didi Desio alla luce delle denunce da parte di ex atlete. Il commissario sarà il vicepresidente vicario Valter Peroni. Inoltre è stato disposto un duty officer, ovvero un ufficiale di ... Rita Di Toro: "La ginnastica ritmica in UISP è sana" Sentita dai giudici sportivi la giovane romana che su Repubblica ha raccontato i maltrattamenti, violenze verbali e umiliazioni pubbliche subiti dallo staff ...La ginnastica ritmica è passione, è quello che ho fatto tutta la vita ed è brutto che il mio ultimo ricordo sia associato al dolore. La mia denuncia tardiva Non ero in grado di parlare prima, ho ...