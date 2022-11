GF Vip scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi è gelosa di me

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Gli scontri trasono all’ordine del giorno e di certo non finiranno qui. I due caratteri si accendono anche durante la diretta della quindicesima puntata.Sin dal primo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip,non è stata accolta benissimo dalle donne della casa e in particolare da. L’influencer

Fanpage.it

E mentre Ilary ironizza su Instagram per quanto riguarda i presunti flirt, dall'altro lato c'è una situazione più pesante da sostenere: lolegale con Francesco Totti . La piega presa da ...'Ma cos'è Una pornostar' Gftra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: 'Gelosa di me'. L'affondo di Sonia Bruganelli: 'Tu hai fatto peggio' Oriana Marzoli al GfSecondo le altre ... Scontro in diretta tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi al GF Vip: Tu sei gelosa di me Tensione alle stelle nella Casa del GF Vip: Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia hanno litigato ancora dopo quanto successo nell’ultima ...Al Gf Vip Party sono volati stracci tra Cristina Quaranta e Soleil Sorge. Tutto è nato da una battuta uscita male della ex concorrente, ma ...