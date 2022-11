GF VIP | «Orietta Berti non è incisiva al Grande Fratello» | il duro attacco all’opinionista | ecco chi l’ha detto

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è stata criticata per il suo ruolo di opinionista del GF Vip, ma da chi? Ilè arrivato da un volto noto della televisione… Leggi anche: GF VIP, Micol Incorvaia è gay? «Potrei mettermi con una donna», poi arriva la confessione di Tavassi e Edoardo Donnamariacriticata per il...

Parlando del GF, Karina ha ammesso di non guardare più il reality, sebbene fosse una delle sue trasmissioni preferite, e di non gradire moltoBerti come opinionista: Dopo il caso Bellavia ......specifico Grande fratello, Sonia Bruganelli si scaglia contro Giaele Sofia Giaele De Donà nella serata di ieri è stata duramente attaccata da S onia Bruganelli ch e ha svelato che lei e...L'opinionista Orietta Berti è al centro di una bufera: le sue parole durante la diretta hanno sollevato la rete.La nota ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, si scaglia duramente contro il Grande Fratello Vip e Orietta Berti ...