Gf Vip 7 | Francesco Chiofalo racconta degli incredibili retroscena sul padre di Antonella Fiordelisi e rivela di aver sentito al telefono Gianluca Benincasa

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è una delle protagoniste più discusse del Gf Vip 7 e nel corso dell’ultima puntata del reality è stata nuovamente al centro dell’attenzione per la sua situazione sentimentale. Nella casa è infatti entrato il suo ex fidanzatoper un confronto, dopo che la gieffina ha intrapreso una relazione con Edoardo Donnamaria. A dire la sua su questo triangolo, sostenendo chementano è, ex fidanzato della, ai microfoni di Fanpage.it. In primis peròha parlato della fine della loro storia e del fatto cheavrebbe interrotto la relazione per potersi trasferire a Milano nell’appartamento comprato per lei dai ...