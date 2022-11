Gemma Galgani età | quanti anni ha Gemma di Uomini e Donne?

Come reagirà la compagna di trono in puntata Intanto al centro dell'appuntamento odierno con il programma condotto da Maria De Filippi finirà di nuovo anche, rimasta decisamente in ...Oggi, la Platano , non ha condiviso alcun scatto con il giovane campano ma ha postato diverse foto con la sua amica di sempre,. L'ipotesi che a soli due giorni dalla loro decisione, la ...Ida Platano molla tutto e scappa a Torino dalla sua inseparabile amica Gemma Galgani. Che cosa ha spinto la parrucchiera di Brescia a lasciare il suo ...Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata in onda oggi, mercoledì 9 novembre 2022, su Canale 5 alle 14,45 | Trono classico e over ...