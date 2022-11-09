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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 17 del 10 Novembre 2022

Gelsin Hayat
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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 17 del 10 Novembre 2022 (Di mercoledì 9 novembre 2022) Sadi, che viene a sapere che K?vanç la conosce, non fa un passo indietro e ripete il suo stare lontano da Derya. Sadi incarica Yaver di indagare sull’accuratezza di ciò che ha detto K?vanç. Ma un piccolo malinteso mette in pericolo la vita di K?vanç. Riuscirà Sadi L'articolo proviene da MediaTurkey.
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Gelsin Hayat Bildigi Gibi 17. Bölüm - Sadi ses kaydinin gizemini çözebilecek mi

Kivanç'in kendisini tanidigini ögrenen Sadi geri adim atmaz ve Derya'dan uzak durmasini yineler. Sadi, Kivanç'in söyledikleri hakkinda dogrulugunu arastirmasi için Yaver'e görev verir. Fakat küçük bir ...

Gelsin Hayat Bildigi Gibi'nin yildizi Nilsu Berfin Aktas'in kocasi bakin kim çikti!

Gelsin Hayat Bildigi Gibi dizisinde hayat verdigi Gizem karakteriyle adindan söz ettiren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktas'in evli oldugunu duyanlar sasip kaldi. Rol kabiliyetinin yani sira güzelligiyle ...
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