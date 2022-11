Gb | lancia uova contro Carlo e Camilla | arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla polizia britannica York, nel nord dell'Inghilterra, per aver lanciatoper protesta contro re Carlo III e la regina consorte Camilla, in visita nella città. I due reali non sono stati colpiti. L'episodio è avvenuto mentre Carlo e Camilla salutavano la gente scesa in ...Un uomo è stato arrestato dalla polizia britannica York, nel nord dell'Inghilterra, per aver lanciatoper protesta contro re Carlo III e la regina consorte Camilla, in visita nella città. I due reali non sono stati colpiti. L'episodio è avvenuto mentre Carlo e Camilla salutavano la gente scesa in ...Atto di protesta nel nord dell'Inghilterra durante la visita del Re e della regina consorte durante l'inaugurazione di una statua dedicata alla defunta regina Elisabetta II ...Un uomo è stato arrestato dalla polizia britannica York, nel nord dell’Inghilterra, per aver lanciato uova per protesta contro re Carlo III e la regina ...