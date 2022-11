Gazzetta si arrende | prima pagina dedicata al Napoli – FOTO

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ladidello Sport del 9 novembre 2022 apre con il, più in basso il pareggio del Milan. Sarà un modo per mettere meno in risalto il tonfo del Milan con la Cremonese, ma per un giorno la linea filomilanese diviene leggermente smorzata. Gli azzurri hanno vinto la decima partita consecutiva, mentre il Milan ha pareggiato fuori casa prendendo un distacco di 8 punti dallain classifica. Un distacco che sta facendo preoccupare Pioli che dice: “Sono tanti i punti di distacco, questa classifica non ci deve piacere e domenica abbiamo la possibilità di tornare a vincere. Il campionato è lungo con tanti punti a disposizione, ma non volevamo questo distacco. Bisognare fare i compimenti al“....

La Gazzetta dello Sport

...03 -: 'Il Napoli stavolta fatica. E lo aiuta un rigorino...' 08.11.2022 21:03 - ...55 - La sblocca Lozano su rigore! Vicario siper la prima volta dagli 11 metri quest'anno 08.11.2022 ...Undicesimo titolo in carriera per la tennista francese, che trionfa alle WTA Finals battendo la bielorussa Aryna Sabalenka col punteggio di 7 - 6, 6 - ... Supercoppa femminile: festa Roma, la Juve si arrende ai rigori. Decisiva Ceasar E come se non bastasse, ora che il provvedimento è operativo perché pubblicato in Gazzetta ufficiale, il ministro competente annuncia modifiche per limitarne l’utilizzo. Matteo Piantedosi è infatti ...Serve un ruggito”. Apre così in prima pagina La Gazzetta dello Sport sul Milan in Champions League. Il sogno di San Siro: un mercoledì da leoni. Col Salisburgo ai rossoneri basta un pari per andare ag ...