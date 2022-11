Gazzetta boccia Pairetto | “Osimhen sembra travolto” | foto e video smentiscono la rosea

(Di mercoledì 9 novembre 2022)dello Sportl’arbitroper il rigore concesso addel Napoli per fallo di Marin dell’Empoli. Nella sua moviolascrive: “Minuto 68, perché è lì che bisogna andare. Marin (Empoli) si allunga la palla in piena area egli prende tempo e spazio. Fin qui ci siamo. Il seguito, poi, vede sì un contatto fra la gamba destra dell’empolese e la sinistra (ad altezza tendine) dell’attaccante nigeriano ma l’impatto è leggero, minimo, non abbastanza per decretare un calcio di rigore che – anche secondo le direttive Can recenti – deve avere ben altri crismi e ben altra intensità. Eva giù come se fosse stato. Il check di Fabbri conferma ma sa molto di rigorino. Il resto: corrette le due ammonizioni a ...

La Gazzetta dello Sport

Il 2021 è stato un anno difficile per la sostenibilità ambientale in molti capoluoghi di provincia italiani, che restano in forte affanno anche nella fase post pandemia. La diagnosi è del rapporto "...Il Corriere dello Sport promuove pure Kostic (7,5), maCuadrado (5,5) mentre nell'Inter ... Secondo lail gol di mano anche se dopo auto - giocata o fortuito non ha valenza e il fatto ... Tricolori paralimpici: Zanella, Targa e Busettini i nuovi campioni italiani Il 2021 è stato un anno difficile per la sostenibilità ambientale in molti capoluoghi di provincia italiani, che restano in forte affanno anche nella fase post pandemia. La diagnosi è del rapporto «Ec ...L'arbitro Michael Fabbri giudicato negativamente da La Gazzetta dello Sport per come ha diretto Milan-Spezia. C'è stato qualche errore.