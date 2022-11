Gazidis Milan | UFFICIALE la separazione | il comunicato

TUTTO mercato WEB

e Inter, un mercato non all'attacco ma a caccia di occasioni Ivane Giuseppe Marotta © LaPresseSe la Juventus prepara mosse anche di un certo impatto,e Inter non intendono certo ......tutto in sospeso ma la netta vittoria contro Dinamo Zagabria e Salisburgo ha permesso aldi ...del club rossonero in una strada virtuosa intrapresa già da qualche anno con la gestione, ... UFFICIALE: Milan, Gazidis lascia il club. Il 5 dicembre l'addio: prima la nomina del successore Nel pomeriggio di oggi l'AC Milan ha comunicato che il CEO Ivan Gazidis concluderà la sua avventura in rossonero il 5 dicembre 2022. Il dirigente sudafricano ha dichiarato ai ...Continuano a circolare voci che vedrebbero i rossoneri pensare a due possibili acquisti, uno per l’attacco e uno per la difesa. Il Milan vuole crescere ulteriormente dopo lo scudetto vinto la scorsa s ...