Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono la cucina adatta alla loro nuova casa

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo avere cercato ed evidentemente trovatoadessoi mobili. La rivista Chi pubblica le foto della coppia con le figlie, le bambine sono ormai legatissime, sembrano quasi due sorelle, entrambe bionde. L’ex calciatore 46enne e la sua compagna 34enne erano insiemeFiera del Mobile di Riardo, in provincia di Caserta. Un attimo dopo ilingresso tutti li hanno riconosciuti mentre osservavano i vari stand con i mobili in esposizione. In particolare, sembra chesi siano soffermati sulle cucine, interessati un po’ a tutti gli arredi, del tutto presi dvita. Dopo le prime ...

Tra le risate, la ex disi prende gioco di tutti. All'aperitivo spunta Edmondo Ilary Blasi sta facendo l'aperitivo con un gruppo di amici, tra cui spunta al suo fianco Edmondo ...Ilary è attualmente single dopo aver rotto con il maritodopo oltre 20 anni di relazione . E' stata proprio Ilary che ha messo a tacere proprio recentemente le voci che si erano ...Francesco Totti e Noemi Bocchi alla Fiera del Mobile per trovare la cucina perfetta per la loro casa Dopo avere cercato ed evidentemente trovato casa adesso Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono i m ...Francesco Totti e Noemi Bocchi mettono su casa. Lo fanno sul serio. E come fotografato dal settimanale Chi, l’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna di vita sono andati a visitare ...