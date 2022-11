Francesca Fagnani padre e madre | ecco le origini della conduttrice di Belve!

... Vera Gemma lo confessa per la prima volta: 'Ho accettato proposte indecenti' Successivamente, come riportato sempre dal blog televisivo DavideMaggio.it , ha anche voluto chiedere ...L'integerrima professoressa di Amici di Maria De Filippi , il longevo talent di Canale 5, si confessa nella puntata di Belve in onda su Rai Due l'8 novembre: alla conduttricesvela ...Francesca Fagnani mette spalle al muro la sua ospite, che confessa: "Ti devi sentire put**na" Stasera andrà in onda su Rai Due una nuova puntata di Belve.Tra gli ospiti di questa sera, mercoledì 9 novembre, Alessandro Di Battista e Vera Gemma. Il programma consiste in un’intervista vis-à-vis tra la conduttrice e una “belva” ...