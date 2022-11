Francavilla Fontana | 19enne ucciso sotto casa sua a colpi di pistola Era incensurato | non si esclude nessuna pista

I genitori hanno sentito gli spari e hanno chiamato i soccorsi, che però sono stati inutili. La vittima era incensurata. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza della ...I carabinieri hanno acquisito immagini da impianti di videosorveglianza nelle indagini per l'omicidio di ieri sera a. Nell'agguato di via Occhibianchi è stato ucciso, davanti a casa sua, il 19enne Paolo Stasi, figlio di un operatore radiofonico del territorio, ragazzo che gli amici arrivati sul ...Il 19enne che ucciso ieri pomeriggio, Mercoledì 9 Novembre, a Francavilla Fontana in un agguato compiuto in via Occhibianchi, si chiamava Paolo Stasi era incensurato e sarebbe stato ammazzato all’inte ...Un ragazzo di 19 anni, Paolo Stasi, è stato ucciso a Francavilla Fontana – in provincia di Brindisi – in un agguato compiuto davanti alla sua abitazione in via Occhibianchi. La vittima sarebbe stata ...