FOTO | Logan Paul ha già iniziato la riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) A Crown Jewel,ha ancora una volta destato grande impressione durante il suo match contro il “Tribal Chief” Roman Reigns. Purtroppo, però, il pugile youtuber è uscito malconcio dal match avendo riportato un serio infortunio aldestro con interessamento del menisco del legamento collaterale e, forse, anche del legamento crociato anteriore. Davanti a lui uno stop molto lungo; si parla, per questo genere di infortuni, di 6-9 mesi.promette di tornare prestoha riportato un brutto infortunio aldurante il suo match di Crown Jewel. Si tratta di un infortunio simile a quello patito da Seth Rollins qualche anno fa e che lo tenne lontano dal ring per molti mesi.vuole tornare in azione il prima ...

... Jodie Turner - Smith, Dafne Keen (), Rebecca Henderson (Inventing Anna) e Dean - Charles Chapman (1917). Con i nomi del cast, ecco che Lucasfilm ha anche rilasciato la primadal set:... Rossato 14, Henry 7, Monaldi, Ikangi ne,14. All. Rossi. Varese: Ross 17, Woldetensae 9, De Nicolao 9, Librizzi, Virginio, Ferrero 3, Brown 9, Caruso 23, Owens 12, Johnson 19. All. Brase.:...Info su Logan Macrae biografia filmografia discografia video foto citazioni curiosità frasi celebri news carriera ...Per il 2023 c'è solo un sedile rimasto disponibile in Formula 1, in Haas. E Nico Hulkenberg è il pilota giusto per occuparlo ...