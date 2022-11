Forte scossa di terremoto di magnitudo 5 7 lungo la Costa Marchigiana Pesarese

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ANCONA (ITALPRESS) – Unadidi5.7 è stata registrata, alle ore 07.07, dall'Ingv – Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare al largo della. L'evento, localizzato a unaprofondità di 8 chilometri, è stato avvertito anche a Roma ed in diverse regioni del Centro Italia, in tutta la Romagna, parti dell'Abruzzo e della Toscana. Ma anche nel Nord est, a Venezia, Verona, Padova, Vicenza e Rovigo. Nell'area delè in corso uno sciame sismico, registrate una decine di scosse di media intensità.foto Ingv – Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia(ITALPRESS).