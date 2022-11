Forte scossa di terremoto di magnitudo 5 7 lungo la Costa Marchigiana Pesarese

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ANCONA (ITALPRESS) – Unadidi5.7 è stata registrata, alle ore 07.07, dall’Ingv – Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare al largo della. L’evento, localizzato a una profondità di 8 chilometri, è stato avvertito anche a Roma ed in diverse regioni del Centro Italia, in tutta la Romagna, parti dell’Abruzzo e della Toscana. Ma anche nel Nord est, a Venezia, Verona, Padova, Vicenza e Rovigo. Nell’area delè in corso uno sciame sismico, registrate una decine di scosse di media intensità. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è innte contatto con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Presidente della Regione Marche per seguire ...

Unadi terremoto è stata registrata alle 7.07 dall'Istituto nazionale di geofisica in provincia di Pesaro Urbino . La magnitudo provvisoria, secondo quanto riferisce l'Ingv, è 5,7 e l'...Ladi terremoto è stata talmenteda essere avvertita anche a Roma , nelle altre Regioni del Centro Italia, in Veneto e in Trentino - Alto Adige . Terremoto nelle Marche, caduti calcinacci ...Trema lo studio di Fano Tv mentre è in corso la rassegna stampa: il video del terremoto in diretta è diventato virale sui social ...Dopo il terremoto di oggi nelle Marche alcuni treni sono stati sospesi lungo la linea adriatica. Tutte le scuole chiuse in provincia di Ancona e Pesaro. Ospedali pienamente operativi. Erano le 7 e 7 d ...