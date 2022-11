Florida | valanga di voti per Ron DeSantis | il governatore repubblicano punta a sfidare Donald Trump alle primarie per il 2024

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Pro-armi, pro-life, a favore della cannabis a scopo terapeutico ma non ricreativo. Non è negazionista rispetto al cambiamento climatico, ma nemmeno sostenitore dell’urgenza di un cambio di passo. Contrario ai passaporti vaccinali e al sostegno pubblico delle spese sanitarie per chi non se lo può permettere. Quello di Ron, 44 anni, riconfermatodellaquasi col 60% dei, è il profilo di un personaggio carismatico e controverso candidato aprossimerepubblicane per la corsa alla Casa Bianca. Non è un caso infatti che l’ex presidente degli Stati Uniti, nella notte del Midterm, abbia esaltato la vittoria dei “suoi” candidati, dimenticandosi proprio di ...